Auto gaat overdag in vlammen op in Breda

Ook blauwalg profiteert van warme zomers in West-Bra­bant: ‘Pootje baden? Beter van niet hier’

ETTEN-LEUR - Droogte, warmte. Blauwalgen gedijen prima deze zomer. En dat is te zien in vijvers en zwemwateren. ,,Het is rotspul en kan behoorlijk giftig zijn. Ik zou geen proefpersoon willen zijn om te kijken wat blauwalg doet.”

16 augustus