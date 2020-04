Auto met lachgastank ramt huis in Breda: ‘Dacht dat er een bom ontplofte’

UPDATE + Video Ravage in Fellenoord­straat Breda door automobi­list (29) die tegen huizen aan rijdt, lachgas gevonden in auto

12:18 BREDA - Een 29-jarige man uit Breda is zondagochtend tegen de voorgevels van twee woningen in de Fellenoordstraat in Breda aan gereden. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.