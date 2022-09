Auto's botsen op kruising in Breda

De beste ideeën ontstaan op de werkvloer bij Amarant: ‘Je doet het samen’

BREDA - Minder regels, minder papierwerk en zeker minder vergaderen. Dat is de intentie van minister Conny Helder (VVD) van Langdurige Zorg en Sport. Ze bracht maandagmiddag een werkbezoek aan zorgorganisatie Amarant in Breda, in het kader van haar (Ont)Regel-project.

30 augustus