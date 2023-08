Autobrand op A58 bij Tilburg, twee rijstroken richting Breda afgesloten

Veel rook bij nieuwe brand op terrein afvalver­wer­ker Ecopark in Breda, maar geen gewonden

BREDA - In de omgeving van het Hazepad in Breda was zondagochtend veel rook te zien. Door een brand bij afvalverwerker Ecopark waaide een grote walm uit de loods op het terrein. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het was de tweede brand bij Ecopark in drie maanden.