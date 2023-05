Automobilist (55) rijdt fietser opzettelijk aan tijdens ruzie in Breda: ‘Wilde niet opzij gaan bij wegversmalling’

LIVE play-offs | Eerste horde voor FC Emmen in nacompeti­tie is NAC Breda

Vanavond begint FC Emmen aan de play-offs om promotie/degradatie. De nummer zestien van de eredivisie kreeg in de eerste ronde een bye, maar in de tweede ronde is NAC Breda de tegenstander. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie heeft in de vorige ronde afgerekend met MVV. Je volgt het duel in ons liveblog!