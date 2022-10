Automobilist in Wernhout ‘haalde in als een kamikazepiloot’

Alleen­staan­de moeder blijft in cel voor smokkel 21 kilo cocaïne: ‘Mijn dochter is nu helemaal alleen’

De 32-jarige vrouw schoot vol toen ze het in de rechtszaal over haar 15-jarige dochter had. Huilend: ,,Zij is nu helemaal alleen.” De alleenstaande moeder zit in de cel, verdacht van het smokkelen van 21 kilo cocaïne via Hazeldonk.

30 september