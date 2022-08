Avond aan avond werken ze zich in Klein-Zundert in het zweet voor het bloemencorso

Boeren willen in beeld bij demonstra­tie Vuelta-rit in Breda: 'Op één plek groots uitpakken’

BREDA - De Vuelta-passage in West-Brabant krijgt te maken met demonstraties van boeren. Een prominente actie vindt plaats in de laatste kilometers van de rit met start en finish in Breda. ,,We willen het evenement niet frustreren.”

