Bahar uit Hoge Vucht start eigen studiebegeleiding: 'Geef scholieren de extra aandacht die nodig is'

OM onderzoekt ‘illegale’ opslag drugsafval in loods Nispen door Strukton Milieutech­niek

NISPEN/BREDA – Het bedrijf Strukton Milieutechniek uit Breda, gespecialiseerd in het opruimen van onder meer drugsafval, is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Het bedrijf wordt ervan verdacht zelf de (milieu)regels te hebben overtreden met de illegale opslag van een forse partij drugschemicaliën in Nispen.