Balafpakker van Beek Vooruit is aanvoerder in de derde helft: ‘Deze club past perfect bij mij’

Tweede klasse C Beek Vooruit ging ‘op trainings­kamp voor de derde helft’, Cluzona feest al in het eerste kwartier

,,Blijkbaar dachten we dat we pas om half drie moesten beginnen in plaats van om twee uur", typeerde Beek Vooruit-verdediger Bas Frijters het bezoek aan Cluzona. Al na 15 minuten stonden Frijters en de zijnen met 3-0 achter. De focus kon alvast op de derde helft, iets dat bij de clubs bij onderlinge ontmoetingen toch al belangrijk vinden.