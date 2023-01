Balletje slaan zonder lidmaatschap: vijf padelbanen aangelegd op Breepark

BREDA - Liefhebbers van padel kunnen voor het beoefenen van deze racketsport sinds kort terecht op Breepark in Breda. Vanuit The Padellers, opgezet door 4PM Sports en ondernemer Bas Smit, zijn vijf banen aangelegd naast bioscoop Kinepolis.

Racketsport padel zit al jaren in de lift en is een combinatie van tennis en squash. Steeds meer tennisverenigingen hebben tegenwoordig ook een paar padelbanen waar leden terecht kunnen. Wie geen lid is van een club maar wel wil padellen, kan een balletje slaan op banen van The Padellers. Dit zijn inmiddels elf locaties door heel Nederland.

Al in gebruik

In Breda is een deel van het parkeerterrein naast de bioscoop op Breepark gehuurd voor de aanleg van vijf banen, vier om op te dubbelen en één baan voor enkelspel. De banen zijn sinds 19 december in gebruik. ,,Doel was om eerder te openen, maar het zoeken van personeel bleek een uitdaging”, zegt Seline Wannée van The Padellers.

Dat personeel is nodig voor de verhuur van rackets, de verkoop van ballen en het draaien van de kleinschalige horeca bij de banen. Wannée: ,,Sporters kunnen online een baan huren en indien gewenst ook rackets. Tijdens de openingstijden van de banen is er altijd een clubhoost aanwezig om sporters in te checken en materiaal aan te reiken.”

Kleedruimtes

Een toilet is er nog niet. Daarvoor verwijst The Padellers sporters door naar de begane grond van de evenementenhal bij Breepark. Later dit jaar bouwt de organisatie bij de banen kleedruimtes en sanitair. Wannée: ,,Er komen geen douches, maar omkleden en naar het toilet kan straks wel op het terrein.”

Wanneer deze uitbreiding er precies komt, is nog niet bekend. Ook de datum van de officiële opening is nog niet geprikt. ,,In het voorjaar is het beter weer. Daar wachten we op, omdat we tijdens een opening ook altijd een toernooi en een clinic houden.”