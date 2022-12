Bank 15 vertrekt uit Breda, Rotterdam blijft open

Winkel in Breda kort na drugsslui­ting van een half jaar weer in de fout

BREDA - De politie heeft vrijdag een groot aantal goederen voor de aanleg van een hennepkwekerij gevonden in een winkel in Breda. Dit pand aan de Haagweg was tussen april en oktober 2021 al eens dicht wegens een drugsvondst in 2020.

5 december