Baronie balend terug naar Breda: ‘Als wij met 5-0 of 6-0 winnen, mogen zij niet klagen’

Waarschu­wings­bor­den ontbreken bij waterplas in Dorst waar Roemeen verdronk

DORST - Het is ‘niet expliciet’ verboden om te zwemmen in een plas in het natuurgebied van boswachterij Dorst waar zondagmiddag een 27-jarige man uit Roemenië verdronk, maar het wordt afgeraden. Op deze plek staan geen waarschuwingsborden, zegt boswachter Egbert Eilander van Staatsbosbeheer.