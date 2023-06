Baronie krijgt nog één kans op lijfsbehoud: ‘Gelukkig zijn we best fit, maar het begint wel z’n tol te eisen’

Van kletsnat naar gortdroog in één maand

Al een paar jaar op rij was het gebrek aan neerslag al vroeg in het voorjaar de reden voor grote droogte. Deze winter en lente waren dan ook een verademing met regelmatig een flinke plons regen. Omdat we op allerlei plekken aanpassingen deden om water vast te houden ontstond in verschillende weilanden waardevol ‘plasdras’ en raakten poelen eindelijk weer tot de rand gevuld.