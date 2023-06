Baronie zonder hoofdtrainer in nacompetitiefinale: ‘Ik zat echt in een tweestrijd’

In de tuin die zij tot leven wekte, krijgt Olga Kroes een lintje opgespeld

BREDA - Olga Kroes (72) uit Breda is donderdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Paul Depla reikte het lintje uit in de circulaire moestuin Warmoezerij op landgoed Wolfslaar.