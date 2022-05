Bart Ormel (2000-2019) was extravert en nam met alles het voortouw

Nog ruim 20.000 tickets te koop voor Grote Optocht in Boemeldon­ck met pinksteren

PRINSENBEEK - Terwijl in den lande de zomerkriebels toenemen, loopt in Prinsenbeek de leutkoorts op. Boemeldonck viert met Pinksteren haar uitgestelde carnavalsfeest. Carnaval als vanouds, maar dan een paar maandjes later. Voor de Grote Optocht op pinksterzondag zijn inmiddels 10.000 tickets verkocht.

24 mei