Batmobile scheurt over snelweg bij Breda: ‘Opeens komt Batman voorbij’

Stephan (51) gooide het roer twee keer om en is nu 72 kilo lichter en Conciërge van het Jaar

12:05 ETTEN-LEUR - Hoe is het om in het onderwijs te werken? De winnaars van het BN DeStem Onderwijsgala vertellen. Vandaag deel 2: Stephan van Ginneken van de KSE in Etten-Leur, Conciërge van het Jaar.