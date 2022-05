Bavel was boos, maar heeft nu de plooien weer glad gestreken met Breda

BAVEL - Bavel en de gemeente Breda hebben een akkoord gesloten over hoe ze samen een gebiedsvisie voor het dorp opstellen. Via het instellen van werkgroepen moet er voorjaar 2023 een ‘gedragen’ plan liggen waarover de gemeenteraad zich mag buigen.

Hoe de werkgroepen dat gaan doen is vastgelegd in het plan ‘Samen aan de slag voor Bavel’ dat alle betrokkenen maandagavond hebben ondertekend. Vijf onderwerpen worden ter hand genomen: wonen, infrastructuur, werken, ontspannen & leven en natuur. Daarbij komen onder meer de bouw van duizend woningen tot 2040 aan bod, de gefaseerde aanleg van een bedrijventerrein, verbetering van de infrastructuur en de ontwikkeling van voorzieningen in het dorp.

Oorlog verklaard

Aanwezige raadsleden van de SP, VVD, CDA en D66 spraken hun waardering uit voor al het werk dat de afgelopen maanden is verricht. Want er moesten heel wat plooien gladgestreken worden. Nog geen half jaar geleden verklaarde Bavel zo ongeveer de oorlog aan Breda en was het dorp naar eigen zeggen helemaal klaar met de gemeente. De Dorpsraad Bavel, Platform Lange Bunder Gilzeweg en Behoud Bavels Buitengebied voelden zich genegeerd, geschoffeerd en besodemieterd. Het gevoel was dat er vooral dingen over hun hoofd werden bekokstoofd en ze keer op keer met verrassingen werden geconfronteerd.

Quote Het is een bijzonder proces geweest waarbij we hebben gekozen voor de hoogste vorm van participa­tie Boaz Adank, wethouder

Maar maandenlang intensief overleg heeft daar volgens voorzitter Toine van Es van de dorpsraad, Ad Bastiaansen van Platform Lange Bunder Gilzeweg en Jac van Gils van Behoud Bavels Buitengebied verandering in gebracht. ,,We zijn tot elkaar gekomen”, zo vertolkte Van Es het gevoel dat bij alle drie leeft.

Bavels model

De betrokken wethouders Boaz Adank en Tim van het Hof spraken zelfs van het ‘Bavels model’. Adank: ,,Het is een bijzonder proces geweest waarbij we hebben gekozen voor de hoogste vorm van participatie, namelijk co-creatie. Zo intensief samenwerken is nieuw en we willen dat graag met elkaar vasthouden.”

Dat betekent overigens niet dat alles in kannen en kruiken is. Zo ziet Bavel nog steeds het nieuwe bedrijventerrein niet zitten. Maar door hierover te spreken hopen ze er wel samen uit te komen, bijvoorbeeld over aan welke voorwaarden het moet voldoen om wel acceptabel te zijn.

Een onderwerp is losgeknipt, namelijk het mfa (multifunctionele accommodatie). ,,Dat kan hierop niet wachten en nog voor de zomervakantie komt er een voorstel naar de raad”, aldus Van het Hof.