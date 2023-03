Beek Vooruit ging ‘op trainingskamp voor de derde helft’, Cluzona feest al in het eerste kwartier

Het jarenlange gevecht om een tuinhuis en carport in Bavel

BAVEL - De bewoners van een woning aan de Roosbergseweg in Bavel proberen via de rechter (opnieuw) hun carport en tuinhuis vergund te krijgen door de gemeente Breda. De kwestie speelt al sinds 2016, werd zelfs uitgevochten tot en met de Raad van State en ligt nu weer voor bij de rechtbank in Breda.