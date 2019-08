Behandeling nabij voor zieke Lisan (17) met ‘hels’ leven dankzij wildvreemden: ‘Waanzinnig’

videoDe wanhopige Lisan Donkers (17) uit Breda heeft met haar crowdfundingsactie binnen drie dagen meer dan 30.000 euro opgehaald . Daarmee is het bedrag bereikt dat nodig is voor de behandeling waarnaar ze zo verlangt. Een teek beet haar tien jaar geleden en besmette haar met de ziekte van Lyme. Het meisje kwam in een rolstoel terecht en kan nog maar weinig; haar toekomstdromen dreigen in duigen te vallen.

Het artikel op deze site, waarin Lisan vertelde hoe haar leven in een hel is veranderd, sloeg aan bij veel mensen. Het bedrag van de toen al lopende crowdfundingsactie stond na een maand op 10.000 euro, maar na publicatie van het artikel verdriedubbelde dit. Lisan en haar moeder Sandra zijn ontzettend verrast dat het bedrag zo snel werd ingezameld. ,,Het is zó snel gegaan!’’



Het leven van Lisan was de afgelopen maanden een hel. Haar lichaam gaat erg hard achteruit. Alsof het langzaam stopt. ,,Een dagje shoppen kan ik niet meer en ik vergeet soms wat ik tien seconden geleden zei’’, vertelde ze. Artsen meldden haar moeder Sandra dat ze is ‘uitbehandeld’, omdat geen enkele behandeling aanslaat.



Bij het meest recente interne onderzoek zag haar lichaam er goed uit, terwijl ze dagelijks pijn heeft. Dat nieuws maakte het meisje ontroostbaar. Radeloos. ,,Ik huil omdat mijn leven een hel is. Ik huil omdat er geen enkele dokter of specialist in Nederland is die mij kan helpen. Ik huil omdat ik altijd pijn heb en moe ben. Ik huil omdat ik niet meer kan.’’

Volledig scherm Lisan Naninck (17) heeft de ziekte van Lyme van een teek gekregen toen ze 7 jaar was. © Sandra Naninck

Naar Duitsland

De mogelijke oplossing is stamceltherapie, in Duitsland. ,,Daar zijn ze veel verder met de behandeling van Lyme’’, aldus Lisans moeder. Die therapie wordt echter niet vergoed door de zorgverzekering. Daarom voelde de alleenstaande moeder zich genoodzaakt de actie op te zetten. De behandeling is volgens een aantal mensen, die voorheen ernstig ziek waren, zeer aan te raden. Volgens hen veranderde hun leven daarna compleet.

,,Ik heb contact met de kliniek’’, zegt moeder Sandra. ,,We kunnen al in september terecht!’’ De behandeling kost 30.000 euro, wat het doel was van de actie. ,,Maar omdat we ook veel medicijnen-, reis- en overnachtingskosten maken, hebben we een buffer nodig. Als alleenstaande moeder kan ik dat niet zelf betalen.’’

Lisan en Sandra zeggen alle gevers enorm dankbaar te zijn. ,,Zonder jullie was dit niet gelukt. Het is een waanzinnige dag en nog enorm moeilijk te bevatten. Maar de behandeling komt steeds dichterbij.’’