Belastingen in Baarle-Nassau stijgen in 2023 met ongeveer 2,5 procent

In 2022 moest een gezin ongeveer 810 euro aan taks aftikken, een jaar later ligt dat naar verwachting op pakweg 830 euro. Een flinke verhoging overigens ten opzichte van 2020 toen de gemeentelijke heffingen op ongeveer 799 euro uitkwamen.

De afvalstoffenheffing (het ophalen van het huisvuil) stijgt met 2 procent, de rioolheffing neemt toe met 4,5 procent. Onduidelijkheid is er nog over hoe hoog het nieuwe tarief voor de onroerendzaakbelasting (ozb) uitvalt. De gemeente heeft nog niet in beeld gebracht hoe groot de waardestijging van de huizen en andere panden is. Pas als dat duidelijk is, kan het tarief worden vastgesteld. Maar naar verwachting betaalt een Baarlenaar volgend jaar ongeveer zeven euro meer aan ozb.

Wie een nachtje wil doorbrengen in een hotel of op een camping binnen de gemeente is volgend jaar 1,31 euro kwijt, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2021 toen de toeristenbelasting 1,27 euro per nacht bedroeg.

Een groot vraagteken

Baarle-Nassau heeft inmiddels de meerjarenbegroting, tot en met 2025, op orde. Maar in 2026 valt er wel een groot gat in de begroting te bespeuren. Halverwege dit jaar werd nog gerekend op een tekort van liefst een miljoen euro in 2026, maar de zogeheten septembercirculaire (waarin staat hoeveel de gemeente jaarlijks krijgt van de Rijksoverheid) heeft de pijn iets verlicht. Nu komt het tekort uit op bijna 8,5 ton. Hoe dat opgelost wordt, is volgens de gemeente nog ‘een groot vraagteken’, zo staat te lezen in de toelichting van de begroting. Er wordt onderhandeld tussen gemeente en het Rijk over een nieuwe financieringssystematiek, maar ‘het is nog steeds wachten op concrete plannen over hoe het financiële ravijn in 2026 op te lossen’.

Komend jaar maakt het college 20 mille vrij om in beeld te brengen hoe (Europese) subsidies binnengehaald kunnen worden om de samenwerking met buurgemeente Baarle-Hertog uit te breiden en te financieren. Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren groeit ABG-breed, Baarle maakt onderdeel uit van de gemeentelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, en stijgt van 4,5 naar 6,5 fulltimebanen. Vanuit het Rijk komt daarvoor 30.000 euro, de overige benodigde 26 mille past Baarle bij. Voor het controleren van leegstaande panden en illegale arbeidsmigrantenhuisvesting trekt de gemeente vanaf 2023 jaarlijks 17.000 uit. Voor de ABG-organisatie moet Baarle volgend jaar 140.000 euro extra betalen.