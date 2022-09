Belg (19) rijdt onder invloed van drugs roekeloos over de snelweg; wilde achtervolging op A58

Breda geeft vuurwerk­vrije zones prioriteit, maar garandeert niet dat er niets wordt afgestoken

BREDA - Tijdens de acht uur rond de jaarwisseling dat er in Breda sprake is van vuurwerkvrije zones, gaan er ’s avonds vijf boa-koppels op pad en ’s nachts drie of vier koppels. ,,Met deze capaciteit verwachten we goed zicht te kunnen houden op de vuurwerkvrije zones’’, verwachten burgemeester en wethouders.

25 september