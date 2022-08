Benefietconcert voor Oekraïne tijdens Bernardusoctaaf in Ulicoten

ULICOTEN - De 27e editie van het Bernardusoctaaf in Ulicoten staat deels in het teken van de oorlog in Oekraïne. Op vrijdag 26 augustus wordt een benefietconcert gehouden in de Bernarduskerk.

Diverse koren, solisten, duo’s en muzikanten treden op. Eén van hen is de Oekraïense mezzosopraan Olga Prosolenko. Verder werken onder anderen mee de Brassband Ulicoten, het St. Bernarduskoor Ulicoten en St. Ceciliakoor Baarle-Nassau, Lier-ensemble Breda en gospel/popkoor All4You Chaam.

Dit concert begint om 19.00 uur en wordt officieel geopend door burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van de gemeente Baarle-Nassau. De toegang is gratis, bij het verlaten van de kerk kunnen bezoekers een bijdrage leveren aan het goede doel.

Bernardus van Clairvaux

Nieuw is ook een presentatie over de patroon van de parochiekern Ulicoten, de Heilige Bernardus, die op woensdag 23 augustus (14.00 uur) gegeven wordt door Antoon van Tuijl van Heemkundekring Amalia van Solms. Bernardus van Clairvaux (1090-1153) was een Franse monnik en één van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij maakte de in 1098 opgerichte cisterciënzerorde groot. Sinds de late middeleeuwen wordt Bernardus in Ulicoten vereerd. Hij werd er vooral aangeroepen tegen jicht en ziekten van het vee.

Ulicoten was in de jaren 50 van de vorige eeuw een geliefd bedevaartsoord, maar de belangstelling liep in de jaren 70 af. In 1995 besloot de toenmalige pastoor Prasing het Bernardusfeest nieuw leven in te blazen. Met succes.

Voettocht

De achtdaagse kent dit jaar als thema ‘Laten we God zoeken, samen met Maria’. Het gaat van start op zaterdag 20 augustus, met om 19.00 uur de traditionele voettocht van de kerk naar de Bernarduskapel, waar een eucharistieviering wordt gehouden. Bij slecht weer is dat in de kerk. Vanuit Chaam, Baarle-Nassau en Meerle vertrekken groepen pelgrims te voet naar Ulicoten. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Volledig scherm De traditionele processie van de Bernarduskerk in het centrum van Ulicoten naar de kapel in het buitengebied. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Bernarduskoeken

Op zondagochtend (10.30 uur) worden tijdens de Hoogmis Bernarduskoeken gezegend, en vervolgens in de kerk en op de kermis te koop aangeboden. Bezoekers van buiten Ulicoten dienen er rekening mee te houden dat die dag als gevolg van de doortocht van de Vuelta wegen tijdelijk afgesloten kunnen zijn.

Het octaaf kent elke dag activiteiten. De afsluiting is op zaterdagavond 27 augustus (19.00 uur): een eucharistieviering in de Bernarduskerk, met medewerking van het projectkoor onder leiding van Danny Pals. Mensen, die mee willen zingen, kunnen zich aanmelden. Om 17.00 uur komt het koor bijeen om te repeteren. Na afloop van de viering is er nog een samenzijn. Meer informatie op de website van de parochie Sint Jan de Doper.