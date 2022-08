Bernard uit Breda is vijf duiven kwijt na onweersdrama: ‘Dit is erg, heel erg zelfs’

In het Zuid-Franse Narbonne werden de duiven van Bernard vrijdag vrijgelaten. Normaal gesproken vliegen de dieren allemaal terug naar hun eigenaar. Maar in dit geval was er onweer op komst. Duiven trekken dat slecht en kunnen door het slechte weer de weg kwijtraken. Het is dan aan de wedstrijdorganisatie om te besluiten of de duiven ‘gelost’ (vrijgelaten) worden.