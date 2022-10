Beste bier én beste brouwerij: Dochter van de Korenaar pakt alle hoofdprijzen op Zythos Bierfestival

Proeven en beleven tijdens Grote Groene Doemarkt bij boerderij Wolfslaar

BREDA - Wil jij je tuin vergroenen? Is een regenton wat voor jou? Of wil je weten welke vaste planten het best gedijen in een zonnige, droge tuin? Tijdens de Grote Groene Doemarkt zondag 9 oktober op Boerderij Wolfslaar krijgen bezoekers antwoord op al dit soort vragen.

7 oktober