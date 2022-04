Bestuurder rijdt dwars door caravan op de A58 bij Breda

Het ongeval gebeurde op de A58 rond 0.50 uur. De auto waar de caravan mee werd vervoerd kwam 150 meter verderop tot stilstand. De twee inzittenden van de wagen kwamen met de schrik vrij. Ze zijn in een ambulance nagekeken. De bestuurder van de auto die door de caravan is gereden, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar verwondingen is niets bekend.