Bestuurder van snorscooter raakt gewond bij botsing met auto in Breda, met spoed naar ziekenhuis

Eindelijk een thuis voor Donny en zijn hondje: ‘Kelly is inmiddels wereldbe­roemd in Breda’

BREDA/ZEVENBERGEN - Van een koud tentje in Zevenbergen naar een warm huis in Breda. Het gaat stukken beter met de voormalig dakloze Donny en zijn hondje Kelly. ,,Het was wel raar toen ik voor de eerste keer moest zeggen: ik ga naar huis.”

18 april