Betaalbedrijf Mollie van oud-Bredanaar Adriaan Mol moet bijna honderd banen schrappen

NAC-verdediger Van den Bergh treurt na pijnlijke nederlaag: ‘De euforie van Willem II-uit is helemaal weg’

,,Ik ben nu even helemaal leeg", aldus NAC-verdediger Jan Van den Bergh vlak na afloop van het verloren duel tegen Roda JC (1-3). Met de vinger wijzen doet hij niet, maar hij is ervan overtuigd dat de nederlaag in eigen huis te voorkomen was.