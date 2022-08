Beveiliging laat het afweten: kermis Ginneken afgeblazen

‘Boeken in de wei’, nieuw festival ter bevorde­ring leesple­zier

BREDA - Het bevorderen van leesplezier bij jong en oud. Dat is de insteek van een nieuw buitenfestival in Breda: Boeken in de wei. Zondag 11 september is de eerste editie, op landgoed en boerderij Wolfslaar.

22 augustus