Bewoners pakken groen in Princenhage zelf aan: ‘Zo leer je de buren ook beter kennen’

Groene Buurtjes in Breda: NK-tegelwip­pen kent alleen maar winnaars

BREDA - Meer groen, minder hittestress in de zomer. Op 55 verschillende plekken in de Bredase wijk Belcrum is afgelopen zaterdag groen aangeplant ter vervanging van steen. In totaal ruim meer dan 200 vierkante meter. En er komen nog een aantal groenstukken bij. ‘Groene Buurtjes’ is een project waarbij bewoners samen hun wijk groener maken. De wijkraad initieert, de bewoners participeren en de gemeente faciliteert.

18 april