Bewoners Teteringen helemaal klaar met besluiteloosheid Breda: ‘Stoom komt ze uit de oren’

Oekraïners vieren Kerst in De Koepel: ‘Ik heb vandaag gebeden voor vrede’

BREDA - Opgetuigde kerstbomen, fraaie lichtversieringen én een kerstmaaltijd. Oekraïense vluchtelingen vierden in De Koepel in Breda zaterdag hun kerstfeest. ,,Natuurlijk hadden we het liever in eigen land willen vieren, maar dat kan nu niet.”

7 januari