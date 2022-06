Biak Stories, expositie over Nederlands Nieuw-Guinea: En wéér moest iedereen vertrekken

Waterlei­ding gesprongen in Breda: deel inwoners zonder water

BREDA - Aan de Oude Liesboslaan in Breda is vrijdag rond 16.00 uur een waterleiding gesprongen. Daardoor ondervindt een deel van de Bredase huishoudens hinder. Rond 22.00 uur was de storing verholpen door Brabant Water.

10 juni