Bij WRKLAB076 staan mens en werk centraal, in plaats van productie: ‘Kijken naar wat iemand kan en wil’

,,Het verschil met de oude sociale werkplaats is dat we hier in een werkomgeving kijken naar wat iemand kan en wil. De sociale werkplaats was ook een productiebedrijf. Dat is werklab niet.’’ Bas Kooijman, hoofd van de afdeling Werk bij de gemeente, is hoopvol over de resultaten: ,,Onze ambitie is dat we straks zo’n zeshonderd mensen minder in de bijstand hebben, ondanks de jaarlijkse aanwas.’’ Dan snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente is veel minder geld kwijt aan bijstand en die mensen zijn via werklab aan een zinvolle baan geholpen.