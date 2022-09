Biks Blaosfestijn verkast naar binnen

Onder het motto ‘Back to the Toeter’ gaven zes van de acht aangemelde kapellen ‘volle bak’ in eetcafé De Swaen en café-zaal Marktzicht. Daar trokken ze meer volk dan de kermis buiten. ,,Met zulk baomus-weer moet je er toch wat van zien te maken”, aldus horecaman Anton van Dongen. Ook maandag is het nog kermis in Prinsenbeek en komen de Zonnebloem-senioren op uitnodiging van het Dorpsplatform op bezoek.