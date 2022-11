Binnenstad Breda is doolhof voor verkeer: ‘Lastig, en het duurt nogal lang’

In de Bredase wijk Belcrum gaat niemand meer achteloos voorbij aan Joodse slachtof­fers van de nazi’s

BREDA - ,,Ik doe het voor de jeugd. Het is belangrijk dat zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd”, zegt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (75) in de Bredase Leeuwerikstraat. In zijn bestelbus rijdt hij heel Europa door om zijn Stolpersteine in trottoirs te leggen als herinnering aan de slachtoffers van de nazi’s.

7 november