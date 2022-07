Blind Walls Gallery krijgt 25.000 euro van Mondriaan Fonds: ‘Grote stap voor de erkenning van straatkunst’

Het is volgens Dennis Elbers heel bijzonder dat Blind Walls Gallery de subsidie heeft weten te bemachtigen. Over het algemeen gaat deze som geld namelijk vooral naar instellingen die kunstexposities in musea organiseren. ,,Onze muurschilderingen zijn uitsluitend in de buitenlucht, en worden nog niet altijd als volwaardige kunst beschouwt.”

De wereld van de straatkunstenaar

Daarnaast is de kunstinstelling van plan om met de subsidie een filmfestival te organiseren in het Chassé theater. ,,Het wordt een avond vol films over street-art en muurschilderingen. We willen mensen meenemen in de wereld van de straatkunstenaar, die toch echt wel veel verschilt van de kunstenaar in een atelier.”