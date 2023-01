Boemeldonck heeft een Plan B voor de optocht: vergunningen voor meerdere dagen aanvragen

PRINSENBEEK - De carnavalsoptocht afgelasten, dat nooit meer. De BAK van Boemeldonck, verantwoordelijk voor het jaarlijkse leutfeest, zet alles in het werk te voorkomen dat de grote optocht nog eens niet kan doorgaan. Daarom ligt er een Plan B klaar in Prinsenbeek.

Groot was de teleurstelling, bij bouwers, publiek én organisatie toen de grote optocht in 2020 afgeblazen werd vanwege (te) slecht weer. Om de weergoden in de toekomst voor te zijn, is er een speciale werkgroep in het leven geroepen.

,,Iedereen baalde enorm, in 2020”, vertelt Thomas van Gool, BAK-voorzitter. ,,We zijn hierna met afgevaardigden van de clubs, maar ook met vertegenwoordigers van de groepen en individuele lopers rond de tafel gaan zitten en hebben verschillende alternatieven besproken.”

Quote Het eigenlijke carnavals­week­end heeft de voorkeur natuurlijk Thomas van Gool, voorzitter BAK van Boemeldonck

Verschillende uitwijkdagen passeren de revue tijdens deze denktanksessies. De optocht verplaatsen naar halfvasten, een van de mogelijkheden, valt af. ,,Dat is voor de bouwclubs te laat in het seizoen”, legt de voorzitter uit. ,,Veel clubs bouwen bij tuinders en die hebben in die periode de opslagruimten weer nodig.”

In het recent gepresenteerde Plan B worden drie dagen als alternatief genoemd, mocht blijken dat het weer een optocht op carnavalszondag niet toelaat. ,,Dat zijn de zaterdag, de dinsdag en eventueel de zaterdag na carnaval. Waarbij gezegd moet worden dat het eigenlijke carnavalsweekend natuurlijk de voorkeur heeft.”

De maandag acht de organisatie niet realistisch. ,,Dan is de Grote Optocht in Breda. We verwachten dat we voor die dag geen vergunning zullen krijgen.”

Vergunning

Om te kunnen uitwijken, is het nodig op voorhand een ‘vergunning-voor-het-geval-dat’ aan te vragen. ,,Dat wil zeggen dat we dus ook met alle leveranciers van portofoons, dranghekken et cetera, afspraken moeten maken. We checken vooraf of het ook bij hen mogelijk is op het laatste moment te wisselen van dag.

Momenteel is de BAK druk bezig met het werven van verkeersregelaars. In elke nishut (bouwhal) en op verschillende plekken in het centrum van het dorp hangen wervingsposters.

Quote Als we ineens op een dinsdag gaan rijden, kan het aantal verkeersre­ge­laars een probleem zijn Thomas van Gool, voorzitter BAK van Boemeldonck

,,We werken al jaren prettig samen met de organisatie van het Bloemencorso in Zundert”, vertelt Van Gool. ,,Zij komen met tachtig verkeersregelaars onze kant op met carnaval. En met het corso trekken wij met evenveel vrijwilligers naar Zundert. Maar als we ineens op een dinsdag gaan rijden, kan dat een probleem zijn. Je moet je verkeersregelaars geregeld hebben voor je de vergunningaanvraag de deur uit doet.”

‘Hopen het nooit te gebruiken’

Plan B is niet alleen voor de Grote Optocht van Boemeldonck opgesteld, deze kan ook in werking gesteld worden als de jeugdoptocht niet kan doorgaan op de geplande dag. ,,Het is een hoop extra georganiseer”, geeft Van Gool toe, ,,voor iets waarvan we hopen het nooit te hoeven gebruiken.”