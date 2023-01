Boemeldonckse BAK-zittingen in teken van Boemeldonck Airlines

Het leven van ‘eigenwijze’ Storm (23) draait nu om thee: ‘Iedere smaak heeft een eigen verhaal’

BREDA - Als je hem drie jaar geleden had gezegd dat hij nu een theebedrijf zou runnen, had hij je nooit geloofd. Inmiddels is thee een belangrijk deel van de ambitieuze Storm Wouters (23) uit Breda geworden. ,,Ik ben niet bang om dingen te proberen.”

18:46