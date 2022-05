Boerenerf verandert razendsnel door de droogte. ‘Je kan niet meer zonder een waterbassin’

Ballade over Bredase moord uit 1929 opgedoken

BREDA - In het Stadsarchief Breda is een moordballade uit 1929 gevonden die verhaalt over de brute dood van de 23-jarige Anna van den Enden-Hageners. De moord is later in verband gebracht met het plotselinge vertrek van Bredanaar Dries van Kuijk naar Amerika. Daar maakte hij na de oorlog, onder het pseudoniem Colonel Parker, faam als de manager van Elvis Presley.

5 mei