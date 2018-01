Bommelders kinderdagverblijf in Breda waren kinderen

De meldingen bleken vals, de politie deed onderzoek naar de dader. ,,Het waren kinderstemmen die een niet-serieuze bommelding deden'', zegt Passchier. De politie is achter de identiteit van de jeugdige daders gekomen. Na een 'goed gesprek' is de zaak afgesloten.



Over het aantal betrokkenen en hun leeftijd, doet de politie geen mededelingen.