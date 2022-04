Bouwkeet in Bavel gaat in vlammen op, brandstichting niet uitgesloten

Nieuwe televisie­se­rie over Wilhelmina, koningin vierde de bevrijding in het Ulvenhout­se Anneville

BREDA - Landgoed Anneville in Ulvenhout staat centraal in een van de afleveringen van de nieuwe tv -serie ‘Wilhelmina, een leven voor de troon’ die vanaf maandag 25 april bij NPO2 is te zien.

23 april