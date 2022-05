Leidinggevende over nieuwe werknemer: ‘We hebben er weer een chimpansee bij’

Bredase vecht wegsleep­kos­ten van 230 euro aan bij hoogste rechter; ’parkeer­ver­bod is onduide­lijk’

DEN HAAG/BREDA - ‘Parkeren verboden za 24 oktober 6h za 24 oktober 16h'. Dat staat in 2020 op een geel bord dat tijdelijk is geplaatst op een parkeerstrook aan de Lovensdijkstraat in Breda, die in de volksmond ook wel ‘de zandbak’ wordt genoemd.

24 mei