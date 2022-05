Sinds wanneer is een fles Heineken zonder alcohol duurder dan mét?

Dagboekjes en kerk hielden dwangarbei­der Kees van den Berg overeind in na­zi-Duits­land

BREDA - Kees van den Berg jr. bundelde de dagboekjes die zijn vader als dwangarbeider in nazi-Duitsland bijhield. 955 miniverslagjes van een Princenhaagse timmerman over honger, ellende, luchtalarmen en arbeidsongevallen. ‘Hij was bescheiden, maar hij heeft ze niet voor niets bewaard.’

4 mei