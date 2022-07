Straatwaarde geeft eerste van zes Parkies-concerten in Valkenberg

BREDA - Begonnen in 1998 als Zomerfestival Vlaanderen is de inmiddels in Brand Parkies omgedoopte concertenreeks niet meer weg te denken uit Breda. Dinsdag (12 juli) is weer het eerste gratis optreden, in een reeks van zes.

Aan de formule is in de loop der jaren niet zo veel gesleuteld. Vanaf 19.00 uur gaan de bars in het Valkenberg open, om 19.30 uur begint het voorprogramma (regionale artiesten), vanaf 20.15 uur is de hoofdact en om 23.00 uur is het tijd voor een afterparty elders in de stad.

Bierproeverij

Na twee Parkies-loze zomers is er dit jaar wel een noviteit: de bierproeverij. Voor 27,50 euro per persoon kun je vijf bijzondere bieren uitproberen in de nieuwe biertuin. Op de website van Parkies kun je hiervoor een tafel reserveren. Ook is het mogelijk langs die weg vooraf al - tegen een lagere prijs - drankjes te bestellen.

Vijf van de zes acts staan al vast. 12 juli: Straatwaarde (energieke coverband). 19 juli: A band called Friday (Engelstalige pop). 26 juli: Handsome Poets (Parkies ‘huisband’ met eigen werk en meezingers; speelde eerder ook op Pinkpop en Parkpop). 2 augustus: Radio Negra (multiculturele muziek, qua stijl variërend van Manu Chao tot UB40). 16 augustus: Jared Grant (soulzanger, ook bekend van Mathijs gaat door). Wie op 9 augustus het podium in het Bredase stadspark beklimt, wordt binnenkort bekend gemaakt.

,,We werken dit jaar ook samen met het T-Huis", vertelt Bas Witlox van Parkies. ,,Het fungeert als een van de drie tappunten en is betrokken bij onze voorprogramma's.”

Vier Nederlandse steden

Brand Parkies is van origine een Vlaams initiatief. Breda had in 1998 de Nederlandse primeur. In ons land is het dit jaar in vier steden. Naast Breda zijn dat Dordrecht (op maandag), Roosendaal (woensdag) en Bergen op Zoom (donderdag). Hier treden dezelfde acts op als in Breda, ook in dezelfde volgorde.