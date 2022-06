Brabant Bokaal voor Bredase IDFX: ‘Het is mooi dat onze dwarsigheid kennelijk wordt gewaardeerd’

Het is zomaar een vraag. Of Hagenaars en Eggink misschien op het dak willen gaan zitten voor een foto? Hagenaars aarzelt. Mompelt iets over trapvrees. Eggink denkt intussen na. ,,Hoe komen we daar?” Opeens zijn ze verdwenen. Een minuut of vijf. Dan zijn ze er weer. ,,We hebben een ladder geleend.”