Brakkenfestival keert terug met weekendeditie

Traditiegetrouw vindt het festival in de eerste week van de basisschoolvakantie plaats. Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn talloze traditionele en nieuwe activiteiten, er is een eet- en drinkgelegenheid en er zal voor muzikale omlijsting gezorgd worden. De kinderen spelen er zonder ouders, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.

300 tickets

Per dag zijn 300 tickets verkrijgbaar. Een kaartje kost 6 euro per kind per dag in de voorverkoop en 10 euro aan de poort. Voor ouders met een een BredaPas kost een kaartje 1 euro.