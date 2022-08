Brand in appartement in Baarle-Nassau, omliggende woningen tijdelijk ontruimd

met video Bewoner raakt gewond bij woning­brand in Breda, brandweer slijpt rolluiken open

BREDA - In een woning aan de Odilia van Salmstraat in Breda heeft rond zondagochtend 05.00 uur brand gewoed. Een bewoner van het huis raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

28 augustus