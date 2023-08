Brandweerduikers bij oefening in Breda verrast door echte melding: zoeken naar voorwerp op bodem van haven

indebuurt.nl Honger? 7 x hier haal je een broodje in Breda

Tijdens het shoppen, lekker even in je pauze of gewoon omdat je honger hebt. Een broodje gaat er altijd wel in. Maar waar moet je in Breda zijn voor een smakelijke sandwich, petit pain met filet americain of wat anders? Hier vind je een aantal plekken.