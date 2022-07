Breda eigenlijk niet zo blij met circusdieren, maar kan er weinig aan doen: ‘Geen grond voor weigering’

BREDA - Circus Bossle staat alweer een week in Breda en tijdens de voorstellingen zijn ook paarden, honden, lama’s en kamelen te zien. Onwenselijk, vindt de Partij voor de Dieren. Toch zal het stadsbestuur het circus geen strobreed in de weg leggen. Bossle doet namelijk niets verkeerd.

,,We zijn geen voorstander van vermaak in een circus ten koste van dieren’’, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de raadsfractie van de Partij voor de Dieren.

Kunstjes en vermaak

Die zag begin deze maand tot zijn schrik dat het circus ‘ook dieren inzet voor het uitvoeren van kunstjes en vermaak’. Dat is volgens de partij niet meer van deze tijd.

Daarom werd het college gevraagd of het circus wel een vergunning heeft voor dit soort voorstellingen. Ook wilde de fractie weten ‘of het college mogelijkheden ziet om een circus dat dieren inzet voor vermaak voortaan te weigeren of te ontmoedigen in Breda’.

Netjes

In zijn antwoord laat het stadsbestuur dus weten dat het zelf ook niet erg blij is met de komst van de circusdieren. Eigenlijk zijn ze het wel eens met de Partij voor de Dieren, maar daar blijft het wel bij. Circus Bossle, dat zijn tenten in Westerpark heeft opgeslagen, voldoet netjes aan alle vergunningen en regelgeving en kan daarom gewoon verder met zijn programma, inclusief paarden, honden, lama’s en kamelen.

,,Wanneer wordt voldaan aan de Wet Dieren, is er voor de gemeente geen grond om vergunningen die gaan over dierenwelzijn te weigeren’’, aldus het college. Het stadsbestuur zou wel iets van het circusprogramma kunnen vinden als de gemeente daar financieel aan zou bijdragen. Maar dat is ook al niet het geval.

Extra eisen

Valt er dan voor de toekomst iets te regelen? Nee, laat het college weten. Niet zo lang wordt voldaan aan de wet: ,,De gemeente heeft geen bevoegdheden om hier extra eisen aan toe te voegen.’’