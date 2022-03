Breda kan niet zonder broedplaatsen: ‘Om de stad opener, liever en mooier te maken’

Tijdens het debat bij stadssociëteit de Gouden Cirkel, maandagavond in theater de Avenue, is de oorlog in Oekraïne niet ver weg. ,,Kunst en cultuur zijn lang in het verdomhoekje gedrukt”, zegt kunsthistoricus Rebecca Nelemans tijdens haar inleiding. ,,Ik zie de kracht van de Oekraïense kunstwereld. Tegenover de cynische en repressieve houding van Rusland, zien we een land dat met liefde haar cultuur bezingt.”