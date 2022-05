Breda krijgt er voor het eerst sinds jaren weer een kerk bij: ‘Het gaat snel met de ruwbouw’

Tachtig jaar nadat hij werd weggevoerd, is Gerhard van de Rhoer terug in de Bredase Julia­nalaan

BREDA - Even glijden de ogen langs de tekst op een glimmend steentje in de stoep voor Julianalaan 73 in Breda. ‘Hier woonde Gerhard van de Rhoer, geb. 1884, gearresteerd juni 1942, vermoord 30-10-1942 Mauthausen’.

19 mei